بارزاني: تنسيق أمني مع القوات العراقية لمواجهة "داعش"

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق مسرور بارزاني، الإثنين، وجود "تنسيق أمني جيد" بين قوات الإقليم والقوات العراقية لمواجهة تهديدات "داعش".

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لوفد عسكري أمريكي برئاسة قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة الجنرال إريك هيل، وفق بيان لحكومة الإقليم.

وتطرق رئيس حكومة إقليم كردستان إلى مخاطر التهديدات الإرهابية، وقال: "ما زال تنظيم داعش يمثل تهديدا كبيرا في بعض مناطق العراق، وإنه يعيد تنظيم صفوفه لشن الهجمات".

وبشأن العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، قال رئيس الحكومة "لمسنا إشارات إيجابية من جانب بغداد للبت في المشاكل العالقة على أساس الدستور"، في إشارة إلى حزمة خلافات بين الجانبين أبرزها المناطق المتنازع عليها.

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بدوره، أشاد قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة اللواء إريك هيل، بالتنسيق السائد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

وقال هيل، "نحيي التنسيق الموجود بين قوات إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لأنه ضروري في استتباب الأمن بشكل أكثر".

كما أبدى استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم بهذا الصدد.

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان "داعش" يسيطر عليها، منذ صيف 2014، والتي قدرت بثلث مساحة العراق، إثر حملات عسكرية متواصلة دامت 3 سنوات بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

لكن ما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.