العراق والصين يوقعان 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

- بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".

- الاتفاقات شملت مجالات مالية وتجارية وأمنية والإعمار والاتصالات والثقافة والتعليم والخارجية.

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين العراق والصين.

جاء ذلك، في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني، التي جرت في بكين الإثنين، برئاسة عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ".

ونقل المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، عن عبد المهدي استعراضه التطورات التي يشهدها العراق في مجال تعزيز الأمن، بعد رفع الحواجز وفتح الطرقات.

ووقع الطرفان اتفاق تنفيذ آليات الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية والوكالة الصينية لضمان الائتمان، وأخرى حول اتفاق التعاون الاقتصادي والفني.

كذلك، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة المالية العراقية ووزارة التجارة الصينية، بشأن التعاون لإعادة الإعمار؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والمكتب الصيني للملاحة الجوية في الأقمار الصناعية.

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كما وقعا مذكرة تفاهم أمنية بين وزارة الداخلية العراقية والأمن العام في الصين؛ ومذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية العراقية والصينية بشأن الأراضي المخصصة للبعثتين الدبلوماسيتين.

ووقعا أيضا مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي ومكتب الإعلام في مجلس الدولة لإنشاء المكتبة الصينية في جامعة بغداد، ومذكرة تفاهم البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي.

ووجه عبد المهدي، دعوة لنظيره الصيني لزيارة بغداد، وإضافة واستكمال العمل ببقية مذكرات التفاهم.

وشكّل البلدان لجنة مشتركة لدفع التعاون، وتحقيق نتائج عملية للاتفاقات الموقعة، لتدخل حيز التنفيذ وتحقق أهدافها.

وبدأت في العاصمة بكين، الإثنين، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث، بحضور عبد المهدي وأعضاء الوفد الرسمي ورجال أعمال.

ويحتاج العراق بحسب بيان لوزارة التخطيط العراقية، العام الماضي، 88.2 مليار دولار، لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.