قافلة إغاثية قطرية لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان

الخرطوم/ الاناضول

سيّرت منظمة قطر الخيرية في السودان، الإثنين، قافلة إغاثية إلى ولاية كسلا (شرق)، دعما للمتضررين من السيول والفيضانات، ممولة من صندوق قطر للتنمية بقيمة مليون و879 ألف دولار.

وذكرت وكالة السودان للأنباء(رسمية)، إن السفير القطري لدى الخرطوم عبد الرحمن بن علي الكبيسي أكد أن القافلة تأتي ضمن المساعدات الإغاثية التي قدمتها بلاده للمتضررين من السيول والأمطار التي ضربت العديد من ولايات السودان، بتوجيهات من أمير قطر تميم بن حمد.

وقال السفير القطري "تم تسيير جسر جوي إلى السودان بكميات مقدرة من المساعدات الإنسانية الغذائية والإيوائية والأدوية بجانب ما تم توزيعه عبر المنظمات القطرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية".

وحضر تدشين القافلة بمقر منظمة قطر الخيرية بالخرطوم، سفير دولة قطر لدى السودان ومفوض عام العون الإنساني في السودان محمد السناري مصطفى، وحسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان.

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وأعرب المفوض العام للعون الإنساني في السودان محمد السناري مصطفى، عن شكره لدولة قطرعلى المبادرة الإنسانية والاستجابة لنداء الإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار، والمساعدات الكبيرة التي قدمتها خلال فترة الخريف الحالي.

وأضاف أن قطر دوما تقف مع السودان لمواجهة آثار الكوارث والفيضانات والسيول.

وفي التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري قدمت قطر مساعدات إنسانية لولاية كسلا تشمل مواد غذائية تقدر بـ 192 طنا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد منذ يونيو/ حزيران، إلى 85 قتيلا و133 مصابا.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من متوسط التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.