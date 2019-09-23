الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة. وقال جوتيريش للصحفيين "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها" مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة. وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ما يربو على ثماني سنوات.

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