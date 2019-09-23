شاهد.. أمير سعودي يصحو بعد 14 عاما من النوم وهذا ما فعله

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الامير الوليد بن خالد

كتب الخليج 365

تداول ناشطون صورة بعدما نشرها الامير محمد بن خالد بن طلال لشقيقة الامير الوليد بن خالد، أثناء مشاركتھ باحتفالات بلاده بذكرى یومھا الوطني الذي یصادف یوم الإثنین، على الرغم من دخوله في غیبوبة تامة منذ نحو 14 ً عاما.

Advertisements

وزینت عائلة الأمیر الشاب، غرفتھ بأعلام المملكة وشعارات المناسبة في ذكراھا الـ 89 ،فیما زیّن وشاح أخضر وأبیض بلون علم المملكة، صدر الأمیر الراقد في سریره المحاط بأجھزة طبیة تضمن تنفسھ وتغذیتھ.

وكتب الأمیر محمد بن خالد بن طلال، معلقًا على صور شقیقھ الجدیدة التي نشرھا عبر “تویتر” “الله یحفظك و یرفع عنك و یلبسك ثوب الصحة و العافیة.... الله لا یحرمنا منك ویقویك ویطول بعمرك #الوطن_غالي”. ویبلغ الأمیر الولید بن خالد الذي یحمل اسم عمھ رجل الأعمال البارز الولید بن طلال، من العمر 30 ً عاما، عاش منھا 16 ً عاما طبیعیة، قبل أن ینتھي بھ حادث مروري إلى غیبوبة تامة.

وأسھم اھتمام الأمیر خالد بن طلال بن عبدالعزیز آلً سعود بابنھ، في إكساب قصة “الأمیر النائم” كثیرا من المتعاطفین والمحبین، وظل لفترة طویلة ینشر تفاصیل حالتھ الصحیة ویومیاتھ على السریر في حسابھ بموقع “تویتر”.

وتتمسك عائلة الأمیر الولید، ومحبوه الكثر، كما توضح تدویناتھم في مواقع التواصل الاجتماعي، بالأمل في أنً یفیق الشاب من غیبوبته یوما ما، مستشھدین بحالات أخرى رغم قلتھا. وتحتفل السعودیة یوم الإثنین، بیومھا الوطني الذي یرمز لتوحید البلاد بحدودھا الحالیة، عبر فعالیات فنیة وترفیھیة وثقافیة تتخللھا كرنفالات وعروض سیرك ومسرح في عموم مناطق السعودیة الـ 13.