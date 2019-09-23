تونس... رفض الطعون المقدمة في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

القاهرة - سبوتنيك. وأشارت المحكمة إلى أنها رفضت الطعون الستة المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

© REUTERS / Zoubeir Souissi

وبذلك الرفض يصبح المرشحان الرسميان للجولة الثانية، قيس سعيد، ونبيل القروي، الإعلامي المحبوس على ذمة قضية "غسل أموال".

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية، ظهر اليوم الاثنين "رفضت المحكمة الإدارية الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".

وكانت المحكمة تلقت 6 طعون في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي.

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وقدم المرشحون سيف الدين مخلوف، وعبد الكريم الزبيدي، وسليم الرياحي، وناجي جلول، وحاتم بولبيار، ويوسف الشاهد بالطعون.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.

ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.

وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.