سوريا... مسلحون أكراد في الحسكة يضربون شيخا حتى الموت

نقل مراسل "سبونتيك" عن مصدر أمني سوري تأكيده أن مسلحين أكراد داهموا فجر اليوم الإثنين منزل مطر حاجي السالم من أبناء عشيرة "البكارة" المؤيدة للدولة السورية، والبالغ من العمر 78 عاماً والكائن في حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة الواقع تحت سيطرة "قسد" الموالية للجيش الأمريكي.

© AP Photo / Hussein Malla

وأضاف المراسل أن المسلحين الذين يتحدثون "باللغة الكردية" (بحسب ما أفادت به الزوجة المصابة)، قيدوا الرجل وزوجته، وبدؤوا بضربه بأخامص المسدسات على رأسه ووجهه متسببين له بنزيف في الدماغ، قبل أن يجهزوا عليه خنقاً حتى الموت، مشيراً إلى أن المسلحين سرقوا من منزل الضحية مبالغ مالية تقدر بأربعة ملايين ليرة سورية قبل مغادرتهم.

وضمن سلسلة عمليات القتل والاغتيال التي يتعرض لها أبناء العشائر العربية نقل مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور عن مصادر محلية تأكيدها قيام مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية بإطلاق النار المباشر على الشاب بشار العلي المعيوف صباح الاثنين في مدينة الشحيل شرقي دير الزور ما أدى لمقتله على الفور.

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© Sputnik . Ateea Al-Ateea الحسكة، سوريا

وتشهد مناطق سيطرة جيش الاحتلال الأمريكي وأدواته في محافظات شرق الفرات ارتفاعا كبيرا بجرائم القتل والاغتيالات والسرقة والسطو المسلح التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين، وسط تنامي الغضب الشعبي جراء سياسات تنظيم "قسد" القمعية بحق أبناء العشائر وحملات الاعتقال والتجنيد الإجباري التي أسفرت خلال أيام عن اعتقال نحو ألف شاب سوري ونقلهم إلى معسكرات التجنيد، فيما يؤكد قياديو "قسد" أن حملتهم هذه مستمرة حتى نهاية العام الحالي.