"المملكة قادرة"... الملك سلمان يتحدث مجددا عن هجمات "أرامكو"

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وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عقد "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين".

وأعرب ملك البحرين عن "استنكار بلاده وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو، الذي يعد تصعيدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة ككل ولإمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدا "وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها".

من جانبه، أبدى الملك سلمان تقديره لنظيره البحريني على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

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وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.