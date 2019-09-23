الأمين العام للأمم المتحدة يعلن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

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القاهرة- سبوتنيك وذكر الأمين العام "بدء عمل اللجنة الدستورية السورية هو بداية المسار السياسي للخروج من المأساة باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".
© Sputnik . Vitaly Belousov
وقال غوتيريش "أعلن اتفاق الجمهورية العربية السورية وهيئة التفاوض على تشكيل لجنة دستورية، ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عمل هذه اللجنة".
وأضاف غوتيريش "ستجتمع هذه اللجنة في الأسابيع المقبلة".
كما رحب غوتيريش بالجهود التي بذلتها الحكومة السورية والمعارضة والمبعوث الأممي الخاص للوصول إلى هذه اللجنة.
وتابع "أؤمن بقوة أن بداية عمل هذه اللجنة هو بداية الطريق نحو الخروج من المأساة إلى حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين".
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