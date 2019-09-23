بالفيديو... تشييع جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي

وعرضت وكالة "فرانس برس" مقطع فيديو يظهر جانبا من تشييع جثمان بن علي بعد يومين من وفاته في السعودية عن عمر 83 عاما.
وحضر موكب التشييع عشرات الأشخاص، من بينهم صهره سليم شيبوب زوج ابنته درصاف بن علي، ومغني الراب كادوريم زوج ابنته نسرين بن علي، بحسب RT.
وتوفى بن علي في منفاه بالسعودية يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض، وأدخل إلى أحد مستشفيات السعودية وقضى هناك 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.
وكان مصدر من عائلة الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي قد أعلن في وقت سابق أن جثمان الأخير لن يدفن في مكة، وصرح لصحيفة الشرق التونسية، بأن جثمان بن علي سيوارى الثرى، اليوم السبت، بعد صلاة العصر بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.
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