لقاء في نيويورك بين وزيري خارجية الإمارات والسعودية







اسماء السيد - ابوظبي: التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في نيويورك نظيره السعودي إبراهيم العسّاف على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية إنّ الشيخ عبد الله هنّأ الوزير السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وبحسب البيان فقد بحث الوزيران عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك" وأكّدا على "الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات".

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