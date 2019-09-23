دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن هاتف K10 Plus بكاميرة ثلاثية وسعر 155 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة لينوفو اليوم عن هاتف K10 Plus المتوسط الذي ينطلق بكاميرة ثلاثية مع رقاقة معالج Snapdragon 632، والذي يتوفر في السوق الهندي بدءاً من 30 من سبتمبر بسعر 155 دولار.

يأتي هاتف Lenovo K10 Plus بحجم 6.22 إنش في الشاشة التي تدعم أبعاد 19:9 وتضم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يتميز الهاتف بجودة عرض HD بلس.

ويضم النتوء العلوي في شاشة هاتف Lenovo K10 Plus مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما تأتي الجهة الخلفية بمستشعر للبصمة مع كاميرة بإعدادات ثلاثية يأتي المستشعر الرئيسي فيها بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ويدعم هاتف K10 Plus رقاقة معالج Snapdragon 632 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 ججيا بايت، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ZUI 11، كما يدعم الهاتف ذاكرة خارجية تصل إلى سعة 2 تيرابايت في microSD.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Lenovo K10 Plus في 30 من سبتمبر للسوق الهندي بألوان الأسود والبنفسجي المتدرج، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4050 mAh تدعم تقنية الشحن السريع، ويتوفر قريباً بسعر 155 دولار.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن هاتف K10 Plus بكاميرة ثلاثية وسعر 155 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.