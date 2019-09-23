دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك توقف ميزة القصص في المجموعات بعد أقل من عام على إطلاقها

قررت فيس بوك إنهاء دعم ميزة القصص ضمن المجموعات على منصتها الرئيسية بعد أقل من عام على إطلاقها لعامة المستخدمين.

يبدو أن ميزة القصص ضمن المجموعات على فيس بوك لم تحصل على الرواج المأمول من المستخدمين خلال الفترة الماضية، لتأتي الشركة وتقرر إيقافها بعد أقل من عام على إطلاقها للمستخدمين. وقد حددت بالفعل تاريخ 26 سبتمبر الحالي موعدًا لإيقاف الميزة بشكل كامل، وعلى إثرها ستحذف أي إضافات سابقة من المستخدمين وستمنع إضافة قصص جديدة بطبيعة الحال.

وقالت الشركة في تصريح لموقع CENT، أن هدف الميزة كان للتأكد من استمتاع المستخدمين بالمجموعات على المنصة بشكل أكبر.

لكن على ما يبدو أن المستخدمين ومدراء المجموعات لم يجدوا الأمر جذابًا مثلما تأملت الشركة، لتقوم بإغلاقها بسبب قلة الاستخدام.

وتعتبر هذه الخطوة منطقية إن صح التعبير، لا سيما وأن نسبة ضئيلة من المجموعات تقوم باستخدام القصص كخيار للنشر لديها.

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الجدير ذكره أن إيقاف ميزة القصص عن المجموعات ليس له علاقة بالميزة الأساسية للقصص على حسابات المستخدمين، حيث ستبقى القصص جزءًا من مزايا الحسابات الشخصية على المنصة ويستطيع أي شخص مشاركتها مع أصدقائه لكن ليس مع المجموعات.

كانت فيس بوك قد أطلقت الميزة للجميع في ديسمبر الماضي، لكنها وبعد نحو 9 أشهر من الإطلاق قررت إغلاقها.

المصدر:

CNET

التدوينة فيس بوك توقف ميزة القصص في المجموعات بعد أقل من عام على إطلاقها ظهرت أولاً على عالم التقنية.