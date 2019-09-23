شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة الفضاء التى تحمل الرائد الإماراتى تصل إلى منصة الإقلاع الفضائية بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15"، و الصاروخ سويوز إلى منصة الإطلاق فى "بايكونور" بكازاخستان بعد نقلهم عبر القطار استعدادا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية فى 25 سبتمبر الجارى .



الصاروخ سويوز بقاعدة إطلاقه

وأبلغ "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وكالة أنباء الإمارات"وام"، أنه قبل يومين من انطلاق أول رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية، وصلت إلى قاعدة الإطلاق أقسام الصاروخ سويوز، الذى من شأنه إطلاق مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" إلى الفضاء، وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى ورائد الفضاء الروسى أوليغ سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير.



مركبة سويوز إم إس 15

و أوضح المركز، أن عملية إطلاق مركبة "سويوز إم إس 15" تتم باستخدام صاروخ سويوز الذى يحتوى فى الجزء العلوى على مركبة الفضاء "سويوز إم إس 15"، والتى تتكون من ثلاثة أجزاء، تشمل الوحدة المدارية التى تحتوى على مرافق مختلفة للرواد تمكنهم من النوم و الأكل واستخدام دورة المياه فيها إلى جانب مخزن بضائع، وفى المقدمة وحدة الالتحام والجزء الأوسط ويشمل وحدة الهبوط، حيث يجلس رواد الفضاء أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، ومن خلاله تتم عمليات التحكم بالمركبة و الجزء الأخير و يشمل وحدة الدفع التى تحتوى على وقود ومحركات المركبة.

وسينطلق الصاروخ المحمل، بمركبة سويوز إم إس 15 فى تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت الإمارات، على أن يصل منتصف الليل، بينما سيتم فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية بعد ساعتين من التحام المركبة، وذلك للتأكد من إجراءات السلامة بشكل واف.

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وأوضح المركز، أن عملية الهبوط و التى ستكون فى يوم 3 أكتوبر المقبل، وتحدث عملية الانفصال خلال المدار النهائى قبل حوالى ثلاث ساعات و نصف من لحظة الهبوط على الأرض، وعلى ارتفاع يتراوح بين 1.1 و 0.8 متر من الأرض، حيث يصدر مقياس الارتفاع أمرا بإطلاق محركات DMP و يتم إطلاقها فوق سطح الأرض، مما يقلل من سرعة نزول الكبسولة إلى ما بين 0 و 3 أمتار فى الثانية، و هبوطها على الأرض بهدوء و سلاسة شمال شرق مركز بايكونور.

وقبيل الرحلة مباشرة، يعمل خبراء الصحة على تعقيم مقصورة مركبة الفضاء الروسية "سويوز أم أس 15"، إضافة إلى وضع رواد الفضاء فيما يسمى "الغرفة النظيفة"، حيث يخضعون والحمولة، التى تنطلق معهم إلى المحطة الدولية للتعقيم الصحى الأخير استعدادا لرحلة الإقلاع.

كان أعضاء فريقى المهمة الأساسى و البديل، قد قاما بجولة فى المنشآت وتحديدا فى موقع الصاروخ الذى سيحمل المركبة سويوز إم إس 15 إلى الفضاء، كما دخلوا إلى المركبة "سويوز إم إس 15" للتحقق من جهوزيتها، وأن المختصين قاموا بالتعديلات حسب الملاحظات التى قدمها الطاقمان فى أول عملية فحص للمركبة قبل بضعة أيام، كما التقوا فريق الخبراء والمهندسين للتأكد من اكتمال جميع الاستعدادات.

جدير بالذكر، أن محطة الفضاء الدولية عبارة عن مختبر عملاق يسبح فى الفضاء، وعلى مدى قرابة العشرين عاما استقبلت أكثر من 235 رائد فضاء من 18 دولة حتى الآن، ويقضى رواد الفضاء معظم أوقاتهم على متنها فى إجراء أبحاث علمية متعمقة فى مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض، بهدف تطوير المعرفة العلمية الإنسانية والتوصل إلى استكشافات علمية لم يكن الوصول إليها ممكنا على سطح الأرض.