شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة العراق بالقاهرة تكشف تسهيلات مُهمة للعراقيين القادمين لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة جمهورية العراق فى القاهرة عن تقديم تسهيلات لدخول المُواطِنين العراقـيِّين المُقيمين فى دول الخليج العربى والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكندا، الذين ينوون السفر إلى جمهوريّة مصر العربية، من خلال السماح لهم بالحصول على سمة الدخول من المطار مباشرة عند وصولهم.

وثمن سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمى هذه التسهيلات المقدمة من السلطات المصرية، مؤكداً أنها ستصب فى توطيد العلاقات الانسانية ما بين الشعبين الشقيقين.

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يُذكر أن الجهات المعنية ذات الصلة فى جمهورية مصر العربية سَبق وقدَّمت تسهيلات أخرى للمسافرين القادمين من جمهورية العراق، من خلال السماح لهم بالاحتفاظ بجوازات سفرهم عند وُصُولهم الى المطار، وعدم سحبها منهم فى المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وكذلك السماح بأن يكون حجم الأفواج السياحيّة بـ(5) أفراد فقط بعد أن كان مشروطاً بـ(20) فرداً.

ويأتى ذلك نتيجة للنشاط الدبلوماسى الفعالّ لوزارة الخارجية العراقية الذى عمل على ترجمة العلاقات الثنائيّة بأن يحظى المُواطِن العراقى فى الخارج بأعلى مُستويات الاحترام، والتعاون المثمر الذى تبديه الجهات المعنية المصرية ذات الصلة.