شكرا لقرائتكم خبر عن نائب كويتى يطالب بحظر استخدام "الطائرات المسيرة" ومنع استيرادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الكويتى سعدون حماد العتيبى، بحظر استخدام كافة أنواع الطائرات المسيرة "بدون طيار" ومنع استيرادها نهائياً للأفراد والشركات، وذلك لما تشكله تلك الطائرات من خطورة شديدة على أمن واستقرار البلاد وتعطى المجال للعبث به والحصول على معلومات قد تضر بأمن وأمان البلاد.

كما طالب حماد، باقتصار استيرادها واستخدامها على الأجهزة الأمنية للكويت فقط، لما لها من دور هام بمساعدة ومساندة الجهات الأمنية سواء فى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، أو فى الإدارة العامة للإطفاء وذلك لاستخدامها فى العديد من المهام الأمنية والمدنية.

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وأكد حماد، بأنه بصدد الانتهاء من إعداد اقتراح بقانون بحظر استخدام تلك الطائرات، ومنع استيرادها للأفراد والشركات، لعرضه على مجلس الأمة وإقراره بشكل عاجل.

كما طالب حماد، حائزى تلك الطائرات سواء من الأفراد أو الشركات ممن سبق لهم إدخالها للبلاد بضرورة تسليمها فوراً للجهات الأمنية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية بعد إقرار هذا القانون.