نائب وزير الخارجية الكويتى والسفير الأمريكى يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ، اليوم، الإثنين ، مع السفير الأمريكي لدى بلاده لورانس سيلفرمان، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد اليوم بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - العلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى المسؤول الكويتي ، سفير الإمارات لدى الكويت صقر الريسي؛ حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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