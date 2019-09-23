شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الكويتى والسفير الأمريكى يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ، اليوم، الإثنين ، مع السفير الأمريكي لدى بلاده لورانس سيلفرمان، التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد اليوم بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية - العلاقات الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى المسؤول الكويتي ، سفير الإمارات لدى الكويت صقر الريسي؛ حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.