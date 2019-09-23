شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اليوم الاثنين، ثمانية شبان فلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، على المدخل الشمالى لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وتعرض الشبان الفلسطينيون للإصابة بجروح وحالات اختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.

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كما أغلق جنود الاحتلال، الحاجز العسكرى فى كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات فى المكان.

وكان العشرات من طلبة جامعة "بيرزيت " نظموا فى وقت سابق اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالى "للبيرة " للتنديد بسياسة الاحتلال الإسرائيلى تجاه الأسرى.