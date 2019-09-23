شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى رام الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اليوم الاثنين، ثمانية شبان فلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، على المدخل الشمالى لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وتعرض الشبان الفلسطينيون للإصابة بجروح وحالات اختناق، إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة.
كما أغلق جنود الاحتلال، الحاجز العسكرى فى كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين عقب اندلاع المواجهات فى المكان.
وكان العشرات من طلبة جامعة "بيرزيت " نظموا فى وقت سابق اليوم وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، وأعقبها تجمع الطلاب على المدخل الشمالى "للبيرة " للتنديد بسياسة الاحتلال الإسرائيلى تجاه الأسرى.
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