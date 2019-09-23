شكرا لقرائتكم خبر عن رفض الطعون المقدمة فى نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية التونسية اليوم الاثنين، رفض الطعون الستة التى تقدم بها عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية فى نتائج الجولة الأولى.

وقالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان -فى تصريح- إنه تم رفض ثلاثة مطالب طعن، شكلًا، تقدم بها كل من سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدى وسليم الرياحي، فيما تم قبول المطالب الثلاثة الأخرى، شكلًا، ورفضها، أصلًا، وقد تقدم بها كل من حاتم بولبيار وناجى جلول ويوسف الشاهد.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت مرور كل من المرشحين قيس سعيد ونبيل القروى إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التى جرت جولتها الأولى فى 15 سبتمبر الجاري، وذلك بعد حصول قيس سعيد على 4ر18% من أصوات الناخبين، بينما حصد نبيل القروى 6ر15% من أصوات الناخبين.