جمهور اتحاد طنجة المغربي يطلقون أغنية حول الهجرة

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

تداول ناشطو منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، أغنية جديدة لجمهور اتحاد طنجة المغربي لكرة القدم، حول "الهجرة"، تنتقد الأوضاع بالبلاد، وتطالب بتوفير العمل للشباب.

جاء ذلك في مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير من طرف جمهور فريق اتحاد طنجة الذي يلعب بالدوري الممتاز.

وتأتي الأغنية، بعد أغنيتين شهيرتين لجمهور الرجاء البيضاوي، "في بلادي ظلموني"، "رجاوي فلسطيني"، لدعم الشعب الفلسطيني، وأخرى لفريق الوداد بعنوان "قلب حزين".

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ومن بين كلمات أغنية اتحاد طنجة "يا هاد (هذه) البلاد، هجرو منك الولاد (الأولاد)، لي وصلو ولي ماتو (منهم من وصل ومنهم من مات)".



وانتقدت الأغنية بعض المظاهر التي تعاني منها البلاد مثل "هاد العيشة نيكرا (صعبة)، هي سبب الهجرة، مبروك البلاد خوات (خاوية)، لا صحة لا تعليم.. غي (يوجد) الرشوة والفساد، صابرين وربي كريم..".

كما حملت كلمات الأغنية مقاطع تصف حب الوطن، وتصف الهجرة بأنها شيئ إجباري تم اللجوء إليه بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة.

وحسب باحثين مغاربة، فإن جماهير الفرق المغربية، بدأت ترفع شعارات، وأغاني تحمل رسائل سياسية، بسبب تراجع أدوار الأحزاب والنقابات والجمعيات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.