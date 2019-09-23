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مقاتلات إف-16 التركية تحلق في الأجواء السورية

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أنقرة/ يلدز آقطاش/ الخليج 365

حلقت مقاتلتان تركيتان من طراز إف-16 في الأجواء السورية اليوم الإثنين، في إطار عملية "العزم الصلب" للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وبحسب وزارة الدفاع التركية حلقت المقاتلتان بين الساعة 10.00 و 12.00 في المجال الجوي السوري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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