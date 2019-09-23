الهلال الأحمر التركي يوزع ملابس لـ 250 يتيما في أربيل

أربيل/ الخليج 365

وزعت منظمة الهلال الأحمر التركي ملابس للأطفال النازحين في مخيمات بمدينة إربيل عاصمة إقليم شمال العراق.

وفي حديث للأناضول أكد رئيس وفد الهلال الأحمر التركي في إربيل طاهر قهوجي، أن عملية التوزيع تمت بتنسيق مع مدرسة وقف المعارف الدولية في إربيل وشركة " LC Waikiki" للملبوسات الجاهزة.

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وأشار قهوجي إلى توزيعهم ملابس لـ 250 طفلا يتيما، شارك في توزيعها الطلاب في مدرسة المعارف.

ولفت إلى أنّ تركيا ستواصل الوقوف مع المحتاجين النازحين في كافة العراق ولا سيما في الموصل.

ومن جانبها أعربت الطالبة ناظلي أحمد، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذه الفعالية الاجتماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.