روحاني يدعو دول الخليج لمشاركة بلاده "مبادرة سلام" في المنطقة

طهران/ الخليج 365
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، دول الخليج لمشاركة بلاده في مبادرة للسلام في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به روحاني قبيل مغادرته طهران متوجها إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وقال روحاني "إننا نسعى في هذا المشروع للتعاون الجماعي داخل منطقة الخليج".
وأضاف أن بلاده تريد مشاركة وتعاون جميع دول المنطقة في هذا المسار.
وأشار الرئيس الإيراني أن نطاق التعاون ليس محصورا بـ"الأمن" فقط ولكنه قد يشمل أيضا التعاون الاقتصادي.
تأتي المبادرة بعد يومين من إعلان واشنطن أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من المملكة العربية السعودية، والإمارات.
وأوضح روحاني أن تفاصيل المبادرة سيتم الكشف عنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووصفها بأنه "خطة لإرساء السلام على الأمد البعيد" في المنطقة.
ولفت أن "ردود الفعل تجاه هذه المبادرة ليست واضحة لغاية الآن كما أن الأمريكيين أعلنوا الأحد بأنهم ينتظرون اتضاح أبعادها".
ويأتي اقتراح الرئيس الإيراني وسط تصاعد في التوتر بين طهران من جهة والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط لشركة "آرامكو" السعودية.
وحملت واشنطن إيران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة أي صلة لها بالهجمات وهددت بالرد في حال تم استهدافها عسكريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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