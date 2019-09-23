عبد المهدي: العراق يشهد نموا في الاستثمارات الأجنبية

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، أن بلاده مهيأة للاستثمارات وفرص العمل في جميع القطاعات، مشيرا أن بغداد تشهد تزايدا في أعداد الشركات والمستثمرين.

جاء ذلك، على هامش مشاركته في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث، وتستضيفه العاصمة بكين ليوم واحد.

ووصف عبد المهدي، بلاده، بأنها أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية.. "نشهد تزايد أعداد الشركات والمستثمرين، بعد سلسلة قرارات تخص الشراكة بين القطاع العام والخاص".

وأكد على موقع بلاده، كرابع أكبر مصدِّر للنفط في العالم، بمتوسط 3.4 ملايين برميل يوميا، "ما ساعد في هذا التطور، مساهمة الشركات الصينية في الاستثمار بأهم الحقول النفطية".

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وبدأت في العاصمة بكين، الإثنين، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي العراقي - الصيني الثالث، بحضور عبد المهدي وأعضاء الوفد الرسمي ورجال أعمال.

ويوقع البلدان خلال وقت لاحق اليوم، رزمة اتفاقات وتفاهمات في مجالات الإنفاق الائتماني المالي، وإعادة الإعمار الاقتصادي، وأخرى في مجالات تعاون اقتصادية وثقافية وفنية.

ويحتاج العراق بحسب بيان لوزارة التخطيط العراقية، العام الماضي، 88.2 مليار دولار، لإعادة إعمار المناطق العراقية المحررة من سيطرة تنظيم داعش.

وأعلنت بغداد خلال وقت سابق من العام الماضي، أن تقديرات إعادة إعمار المناطق المحررة 100 مليار دولار.

والعام الماضي، طرح العراق 157 مشروعا للاستثمار، قيمتها إلى 100 مليار دولار على الشركات المشاركة في مؤتمر للمانحين استضافته الكويت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.