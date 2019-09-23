استشهاد عسكريان تركيان شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

استشهد عسكريان تركيان في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو منظمة "بي كا كا"، على أحد الطرقات، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الإثنين، إن العبوة التي زرعها الإرهابيون مسبقا، انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي.

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وأفادت أن الانفجار أدى إلى استشهاد عسكريين، وأكد استمرار العمليات في المنطقة ضد المنظمة الإنفصالية.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها الرحمة من الله للشهيدين، وتقدمت بالتعازي لأسرتيهما والقوات المسلحة التركية والشعب التركي.



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