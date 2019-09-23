أنقرة/ الخليج 365
استشهد عسكريان تركيان في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيو منظمة "بي كا كا"، على أحد الطرقات، شمالي العراق.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الإثنين، إن العبوة التي زرعها الإرهابيون مسبقا، انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي.
وأفادت أن الانفجار أدى إلى استشهاد عسكريين، وأكد استمرار العمليات في المنطقة ضد المنظمة الإنفصالية.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها الرحمة من الله للشهيدين، وتقدمت بالتعازي لأسرتيهما والقوات المسلحة التركية والشعب التركي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد عسكريان تركيان شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.