إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجراح، والعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الإثنين، خلال مواجهات بين طلبة وقوة إسرائيلية قرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال مسعفون ميدانيون لوكالة الخليج 365 إنهم قدموا العلاج ميدانيا لثلاثة مصابين بالرصاص المطاطي، وعشرات المصابين بحلات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وذكر مراسل الخليج 365، أن طلبة من جامعة بيرزيت القريبة من رام الله، نظّموا مسيرة إلى حاجز بيت أيل الإسرائيلي، تضامنا مع المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومطالبين بالإفراج عن معتقلين مضربين عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري (دون تهمة).

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ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

ويواصل ثلاثة معتقلين إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون إسرائيل، أقدمهم المعتقل أحمد غنام (72يوما).

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى نحو 5700 معتقل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.