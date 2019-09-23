مفوضية حقوقية عراقية: 3 ملايين مواطن يعيشون في العشوائيات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت "مفوضية حقوق الانسان العراقية" (مستقلة) أن 3 ملايين مواطن يعيشون في الآلاف من مناطق العشوائيات داخل البلاد، مع تصدر العاصمة بغداد لعدد المناطق العشوائية.

وقال علي البياتي، عضو المفوضية المرتبطة بالبرلمان العراقي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "من خلال الأرقام الرسمية لوزارة التخطيط، فإن هناك أكثر من 3700 موقعا للعشوائيات في العراق".

وذكر البياتي أن بغداد وحدها "يوجد بها ألف موقع للعشوائيات، وبذلك تتصدر قائمة المحافظات.. تليها البصرة بـ700 موقع، فيما تتذيل محافظتا النجف وكربلاء القائمة بواقع 98 موقعا.

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وتضم المواقع 522 ألف وحدة سكنية يعيش فيها أكثر من 3 ملايين مواطن، أجبرهم العوز والفقر والظرف الأمني على العيش هناك.

وزاد: "طرد أي من هؤلاء وإزالة مسكنه دون توفير بديل له، هو تجاوز على حقوق الإنسان، باعتبار أن حق السكن مكفول في الدستور وتتحمل الدولة مسؤولية توفيره لكل مواطن".

ومؤخرا، كثفت أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات، جهودها ضمن حملة إزالة التجاوزات على أراضي الدولة؛ ما تسبب بتشرد عدد كبير من المواطنين، وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود.

وتحت الضغوطات الشعبية ومؤسسات مدنية، أوقفت الأمانة الحملة، لحين توفير بدائل لساكني العشوائيات قبل إزالتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.