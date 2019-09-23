العراق.. "كلاشنكوف" تصدح بأنغام السلام بدلا من أزيز الرصاص

بغداد/ حيدر كارألب/ الخليج 365
حول مدرس عراقي بندقية "كلاشنكوف" إلى آلة موسيقية، تصدح منها أصوات الموسيقى بدل الطلق الناري.
ويدعو "ماجد كاظم" المدرس بمدرسة إعدادية في العاصمة بغداد، عبر هذا العمل الرمزي، إلى تحقيق السلام والابتعاد عن الحرب.
وفي حديث للأناضول، قال "كاظم"، إنه نجح في تحويل الـ"كلاشنكوف" إلى آلة موسيقية، بعد عمل طويل.
وأضاف أنه يرغب في الدعوة إلى السلام، والتأكيد على أهميته في بلاده، التي عانت من ويلات الحرب خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى اهتمامه بمجال الموسيقى منذ الصغر، وإلى تشجيعه التلاميذ على ممارستها، لأنها وسيلة فعالة من أجل تحقيق السلام.
وأوضح أن الأحداث الدامية في بلاده، أحزنته كثيرا، وألهمته للقيام بهذا العمل.
وأردف: "أردت عبر ذلك تبديل أصوات الرصاص بأصوات الموسيقى".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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