أمانة_الشرقية تُنفذ أضخم لوحتين لـ #خادم_الحرمين وولي عهده على #كورنيش_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين، تضمنتا شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

واستغرق انجاز المشروع أسبوعًا واحدًا، واستهلك عمل اللوحتين ٥ طن حديد مع خرسانات مثبته بالأرض بعدد ٦٠قاعدة خرسانيه.

صُممت اللوحتان على مساحة 5500 متر مربع من الأرض الخضراء؛ على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة.

وبلغت مساحة اللوحتين 750 متر مربع، وارتفاع 8 أمتار لكل لوحة، وجاء تصميم راية التوحيد بطول 32 مترا، مع كتابة تاريخ المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني.

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جذب منظر اللوحتين مرتادي الكورنيش، الذين عبروا عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وإضافة لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.