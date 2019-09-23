همه حتى القمة

صحيفة الخليج الإلكترونية

يقلل البعض من قيمة اليوم الوطني بذريعة ترداده كل عام وإن لا شيء يذكر يحدث فيه . غافلين عن ماهية هذا اليوم الذي يتيح لك أن تتعرف على وطنك تاريخًا حضارةً ومستقبلًأ , وأن تشكر الله عز وجل على نعمة, على نعمة ان تجد مستقر يشعرك بالأمان و اخيرًا الهدف الأساسي هو أن تعي دورك الاجتماعي كمواطن وان تعزز وطينتك و دافعيتك ، أنا الآن سأكتب عن وطني , وطني الذي شغفته أولًا و درسته ثانيًا , بقلبي و بقلمي سأكتب “المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز من رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمة وأمنه و استقراره و التيسير على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي تكفل له حياه كريمةبإذن الله تعالى” .

-الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

مما اردف حفظه الله نرى أن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابته نحو هدف محدد من هذا المنطلق تم اطلاق رؤية 2030 ذائعة الصيت لما تم تحقيقه بعدها من تغييرات جسيمة للأفضل

دعوني اختصر لكم رؤية 2030 بقول ولي العهد حفظه الله

“هي رؤية تعبر عن أهدافنا و آمالنا على المدى البعيد وتستند الى مكامن القوة و القدرات الفريدة لوطننا ” ،تم اطلاق الرؤية عام 2016 رغم المدة الوجيزة الماضية الآ أن الانجازات كانت مهولة

شخصيا احمل احترامًا عظيمًا و انبهارًا بداخلي للفرد القادر على تحقيق أهدافًا في وقتها المحدد , كيف بدولة استطاعت التطوير في خضم كل المعوقات من الملايين القاطنين بها أو المسؤوليات الملزومة بها

في خضم الثلاثة سنوات تمكنت المملكة من :

-تمكين المرأة

-انشاء هيئة الترفيه

-مدينة نيوم

-حساب المواطن

-خطة الطاقة الشمسية

-قطار الحرمين

ما هذا الا غيض من فيض ما أنجزته المملكة العربية السعودية

كيف استطاعت على ذلك ؟ يكاد المرء لا يصدق لكنها استطاعت وقدرت وتمنكت من ذلك دعني أوضح لك لأن المملكة العربية السعودية وضعت شعارها (لآ اله الا الله) و السيفان و النخلة نصب أعينها

نحن هنا في المملكة العربية السعودية اتخذنا من كتاب الله و سنة نبيه شرعا فحقننا مخافة الله .

كما يبدو من النخلة رمز العطاء و اتصفنا بالكرم العربي الأصيل أما السيفان سأدع حديث الأمير سعود الفيصل رحمة الله يكشف لكم دلالتها

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“نحن لسنا دعاة للحرب ولكن إن دقت طبولها فنحن جاهزون لها ”

هذه البسالة الواضحة تصدر من المملكة كما يقر لها بها العدو قبل الصديق ،احمد الله عز وجل أنني أنتمي لهذا الوطن المؤسس على دين الله وانبل المبادئ والاخلاق .

عندما استذكر كل ما اردفت به مسبقا أجدد تعهدي بإتقان كل عملي وما كلفت به رغبة مني للتقديم للوطن لعلي أرد بعض من فضائله علي

أمل أن يترك مقالي في أنفسكم ما أشعر به من امتنان وفخر

أرجو من الله العلي العظيم أن نبقى من الحامدين الشاكرين بالحمد والشكر تدوم النعم وتزدان ، واسأل الله ان تبقى هممنا الشبيهة بجبل طويق .

بقلم / ساره السليمي