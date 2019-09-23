رئيس الحكومة العراقية يختتم زيارته إلى الصين بـ 8 اتفاقيات

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، مشاركة رئيس الحكومة، الوفد المرافق له، في منتدى التعاون الاقتصادي العراقي – الصيني، كذلك لقائه مع رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأكد المكتب أن نتائج زيارة رئيس الحكومة، والوفد المرافق إلى الصين، حققت توقيع 8 اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، إضافة إلى التعاقدات المباشرة للمحافظين.

وأفاد المكتب، بأن الوفد العراقي، الذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء غادر بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية، عائدا إلى العاصمة بغداد.

وقد أجرى عبد المهدي، الوفد المرافق له، مباحثات موسعة مع رئيسي جمهورية الصين، ومجلس الدولة، في قاعة الشعب الكبرى.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن الوفد زار نصب أبطال الشعب الصيني، ووضع أكليل من الزهور، قبل ختام زيارته إلى بكين.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الخميس الماضي 19 سبتمبر، إلى الصين على رأس وفد كبير رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي للتصنيع.

وكشف عبد المهدي عن وفد كبير، يرافقه إلى الصين، يضم عددا مهما من الوزراء والمسؤولين ومن بينهم المحافظون من عموم محافظات العراق.