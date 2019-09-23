دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

تعتبر لعبة PUBG Mobile واحدة من أسرع ألعاب الموبايل نمواً من حيث عدد اللاعبين والإيرادات، ولا يقل نجاح اللعبة على المنصات الأخرى أيضاً عن النجاح على المنصة المحمولة، لدرجة أن التقديرات تشير إلى تجاوز إيراداتها عتبة المليار دولار من الهواتف الذكية فقط.

هذه الأرقام هي تقديرات مؤسسة الأبحاث والتحليلات Sensor Tower والتي تنوه إلى النجاح الكبير في إعادة إطلاق اللعبة في الصين. وقفزت عائدات اللعبة من الهواتف الذكية من 25 إلى 160 مليون دولار شهرياً خلال سنة واحدة، وهذا معدل نمو يتجاوز 500%

ليست الصين وحدها قاطرة نمو اللعبة، حتى خارج الصين حققت إيرادات بنحو 63 مليون دولار وبزيادة سنوية 152%.

Advertisements

وبالمقارنة مع أقرب منافس لها لعبة Fortnite فإن PUBG Mobile تفوقت عليها على هواتف آيفون وخاصة خارج الصين، وإجمالاً حققت Fortnite على الهواتف الذكية 752 مليون دولار.

يذكر أن تقديرات قطاع ألعاب الموبايل للربع الثاني من العام الجاري أظهرت وجود PUBG Mobile في المركز الثاني من حيث أعلى الإيرادات على آيفون و الخامس في جوجل بلاي والمركز الثاني إجمالاً متفوقة على ألعاب عريقة وشهيرة مثل كاندي كراش و كلاش اوف كلانز وحتى بوكيمون جو

التدوينة أرباح لعبة PUBG من الهواتف الذكية تتجاوز المليار دولار ظهرت أولاً على عالم التقنية.