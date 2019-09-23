دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كتم الصوت وإصلاح للأخطاء.. تعرف على تحديثات واتساب الجديدة

طرح تطبيق التراسل الفوري، واتساب، تحديثات جديدة لإصدارها على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس؛ حيث حملت العديد من التغييرات.

احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب alqiyady 1 احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب

شاهد أيضاً: احترس: خدعة جديدة بإمكانها سرقة أي حساب على واتسآب التحديثات شملت إمكانية كتم المستخدم لتطبيق واتساب كل الأصوات الخاصة بالإشعارات للتحديثات الخاصة بـ"الحالة" أو الرسائل بعدما كان الكتم جزئي لتحديثات الحالة فيما سبق. خاصية الكتم يُمكن إلغائها بالضغط على زر السهم لأسفل ومن ثمّ تشغيل ميزة الصوت والإشعارات من جديد. التحديثات الجديدة شملت إصلاحات لعدد كبير من الأخطاء المتعلقة بنظام تشغيل أي أو إس 13، التي تشمل لوحة المفاتيح وخدمة التخزين السحابي "آي كلاود" والرسوم المتحركة.

واتسآب يطلب من مستخدميه تحديث تطبيقهم بشكل عاجل.. ما السبب؟ alqiyady 1 واتسآب يطلب من مستخدميه تحديث تطبيقهم بشكل عاجل.. ما السبب؟

شاهد أيضاً: واتسآب يطلب من مستخدميه تحديث تطبيقهم بشكل عاجل.. ما السبب؟ ليس ذلك فحسب بل وفر القائمون على تطبيق واتساب للمستخدمين مؤشرًا للمحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة بصيغة GIF وهي الميزة التي استعارها من تطبيق انستغرام. المزيد:

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