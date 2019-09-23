ونحن على بعد أيام من الحدث الرسمي للكشف عن هاتف أوبو Reno Ace أطلقت الشركة ملصقاً ترويجياً ينشر بعض مواصفات الهاتف الرئيسية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.
البوستر يركز على الاشياء الرئيسية في الهاتف مثل الشاشة التي ستكون بمعدل تحديث 90Hz وايضاً المعالج الذي سيكون النسخة الاحدث من سناب دراغون Snapdragon 855+.
ايضاً يلمح الملصق إلى تقنية الشحن السريع الجديدة التي سوف تعتمدها أوبو في الهاتف حيث سيدعم الجهاز الشحن بقوة تصل إلى 65W.
يشير البوستر الترويجي أيضاً إلى وجود 4 كاميرات في الخلف بالاضافة إلى وجود منفذ تايب C للشحن و استمرار وجود منفذ 3.5mm لسماعة الصوت .
حتى الان لازالت بقية المواصفات غامضة ولكن ماتم نشره يكفي أن يلمح إلى أن الهاتف سيكون هاتف منافس بعتاد قوي ومزايا جديدة مثل الشحن السريع وشاشة 90Hz.
على كل حال سنتعرف على بقية المواصفات والمزايا في الحدث الرسمي الذي ستعقده الشركة يوم 10 اكتوبر القادم للاعلان عن الهاتف رسمياً.
المصدر
التدوينة أوبو تنشر بعض مواصفات هاتفها القادم Reno Ace ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.