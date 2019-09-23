شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لسوريا يصف محادثاته مع الحكومة السورية بـ"الناجحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جير بيدرسون المبعوث الأممى إلى سوريا اليوم الاثنين، إنه أنهى جولة ناجحة من المحادثات مع الحكومة حيث بحثا كافة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم " عن بيدرسون قوله عقب لقائه وزير الخارجية السورى وليد المعلم :"إنه اتصل برئيس اللجنة العليا للمفاوضات ناصر الحريرى وأن النقاش كان إيجابيا جدا معه".

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وأوضح المبعوث الأممى أنه سيحيط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بفحوى النقاشات وبعدها سيذهب إلى نيويورك، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها فى دورتها الحالية.

بدوره..قال وليد المعلم وزيرالخارجية السورى إنه أكد للمبعوث الأممى التزام دمشق بالعملية السياسية واستعدادها مواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته..مشددا على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.