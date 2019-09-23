شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: السعودية هى الركيزة الأساسية لأمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاثنين، إن السعودية هى الركيزة الأساسية لأمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها فى مواجهة المخاطر والتهديدات والتقى ملك البحرين العاهل السعودى فى جدة، مؤكدا على دعم السعودية فى التصدى لأى محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها.

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