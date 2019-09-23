شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: السعودية تستعيد إنتاج النفط بالكامل مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز اليوم الاثنين إن السعودية استعادت حوالى 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.
وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودى من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالى من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.
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