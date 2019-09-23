شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التركية: مقتل جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، مقتل جنديين تركيين، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال العراق.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية - أن الجنديين قتلا بعد أن انفجرت عبوة ناسفة زرعها انفصاليون من حزب العمال الكردستانى لدى مرور قافلة إمدادات فى شمال العراق"، محملة الحزب المسؤولية عن الهجوم.
جدير بالذكر أن الجنود الأتراك ينتشرون فى شمال العراق منذ مايو الماضى، فى إطار عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستانى "المحظور" فى (أنقرة)، فيما تتمركز قيادة حزب العمال الكردستانى العسكرية فى جبال قنديل، ومناطق أخرى شمال العراق.
وتصنف (أنقرة ) وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستانى بأنه "منظمة إرهابية".
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