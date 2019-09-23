فيديو..دفن جثمان رئيس تونس الأسبق زين العابدين فى البقيع بالمدينة المنورة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم دفن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في مقبرة البقيع ، بالمدينة المنورة، غرب المملكة العربية السعودية.

وكتب زوج ابنة الرئيس التونسي الراحل، الشهير باسم كادوريم، في حسابه على انستجرام، إن بن علي "سيوارى الثرى في البقاع المقدسة بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم".

وقدم صهر بن علي، الشكر للملكة العربية السعودية، "التي وضعت على ذمة كل من يرغب في حضور الجنازة طائرات خاصة من جدة إلى المدينة".

جنازة الرئيس التونسى الأسبق بن على

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وكانت عائلة بن علي الذي أسقطه الشارع في 14يناير 2011 ، وكان يعيش في المنفى في المملكة العربية السعودية، أعلنت أنه سيتمّ تشييع جثمانه السبت في المدينة المنوّرة.

صهر الرئيس التونسى الأسبق ينثر الماء على قبر بن على