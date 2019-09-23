شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات أبوظبى تحتفى باليوم الوطنى للمملكة الـ 89 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت مطارات أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأنشطة والفعاليات احتفاء باليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية الـ89، ما يؤكد عمق العلاقات التى تربط البلدين، لا سيما في قطاعى الطيران والسياحة.

وحسب وكالة "واس"، انطلقت الفعاليات التي أقيمت في مطار أبوظبي الدولي وتضمنت أنشطة احتفالية داخل المطار وفي محيطه، مثل استقبال المسافرين القادمين من المملكة العربية السعودية أو المغادرين إليها بأناشيد وطنية وشعبية من الثقافة السعودية، تؤديها فرقة سعودية طوال أيام الاحتفال، بالإضافة إلى نشر لافتات تهنئة في مختلف مرافق المبنى، إلى جانب توزيع الأعلام السعودية وتقديم التمور والقهوة والهدايا الرمزية مثل الطوابع الأوشحة والدبابيس التذكارية.

وتعتزم مطارات أبوظبي إضاءة واجهة مبنى المطار الجديد باللون الأخضر، إضافة إلى رفع علمي الإمارات والسعودية، وإضاءة أشجار النخيل الموجودة ضمن وحول مرافق ركن السيارات في المطار بأضواء خضراء وإنشاء كشك للصور الفسيفسائية داخل قاعة الوصول، فضلًا عن تحضير لافتات وبطاقات خاصة للأمتعة لاستخدامها عند تسجيل الوصول واستلام الأمتعة.