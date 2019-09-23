شكرا لقرائتكم خبر عن عضوة بمجلس سيادة السودان تتهم BBC بتحريف حوارها حول إلغاء الشريعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة السودانى الانتقالى، دعوتها لإلغاء الشريعة فى السودان.
وفى بيان صحفى نشره إعلام المجلس، قالت عائشة إن حوارها مع قناة بى بى سى العربية لبرنامج بلا قيود، تم نزعه من سياقه، حيث إنها قالت إن ما كان مطبقا خلال العهد البائد لم يكن شريعة إسلامية صحيحة وأنها لم تدعو إلى رفض الشريعة مطلقا.
وأضافت عائشة إن قناة البى بى سى نزعت حديثها عن سياقه وهذا ما لزم توضيحه، بعد أن تداولته بعض الصحف ومواقع السوشيال ميديا.
عائشة موسى السعيد أكاديمية، ناشطة حقوقية واجتماعية ونسوية سودانية، وهى عضو فى مجلس السيادة السودانى الذى يحكم السودان منذ 21 أغسطس 2019. جاءت عضويتها تمثيلا لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذى يتقاسم أعضاؤه مجلس السيادة مناصفة مع المجلس العسكرى الانتقالى.
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