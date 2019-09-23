شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة:عودة 1451 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ذكر المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أن 1451 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضى السورية، من بينهم 438 لاجئا عادوا من من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1013 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر المركز الروسى فى بيان اليوم، أن 3 نازحين عادوا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد، وأن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السورى قامت بتطهير مساحة 2.6 هكتار من الألغام ، حيث تم اكتشاف وتدمير 30 عبوة قابلة للانفجار.
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