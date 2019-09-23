شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بالسودان: تخصيص 70 مليون دولار لمشروعات فى السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الإيطالى لدى السودان فابرويزو لوباسيو، إن بلاده خصصت 70 مليون دولار لإنفاقها على عدد من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد السفير الإيطالى، فى تصريح خاص لموقع صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن بلاده سوف تواصل دعم السودان اقتصاديًا، فى إطار الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.

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وأضاف، أن إيطاليا ستسهم بقوة فى نهضة وإصلاح الاقتصاد السودانى، والإصلاح المالى، لإنقاذ الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى تضافر الجهود.

وتابع السفير الإيطالى، أن بلاده ستدعم السودان سياسيًا خلال الفترة الانتقالية، داعيًا الحكومة ووزارة الخارجية فى السودان إلى العمل على تغيير الصورة النمطية للسودان فى العالم.