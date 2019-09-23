- 1/2
- 2/2
وتوقع الشرفي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن التوافق الذي سيتم مع حركة النهضة هو الذي سيقلب الموازين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لأن لها أكثر من 450 ألف ناخب، مشيرا إلى أن من ستسانده الحركة من المترشحين سيحكم تونس .
© Sputnik . Mariem Gdira
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.
ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.
وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي تونسي: قد يتم الإفراج عن المرشح نبيل القروي في إطار صفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.