السعوديون يحتفلون باليوم الوطني بالألعاب النارية

القاهرة – سبوتنيك. أطلق المواطنون بهذه المناسبة، الألعاب النارية في مدن ومناطق بأنحاء المملكة، كما بينت مقاطع مصورة نشرت على المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وأعلنت هيئة الترفيه السعودية ، منذ يومين، عن فعاليات مميزة بمناسبة اليوم الوطني؛ وأطلقت للمرة الأولى فعالية "تجارب السعودية".

وتهدف هذه الفعالية إلى أخذ الزوار في جولة استكشافية في 13 منطقة في المملكة، تتضمن ورش عمل فنية وثقافية، ومغامرات طبيعية، وأنشطة رياضية، وزيارات تاريخية.

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ويحيي عدد من الفنانين السعوديين والعرب حفلات غنائية وفنية بهذه المناسبة، وذلك في مدن الرياض وجدة وغيرها.

ووفقا للبوابة الرسمية السعودية، تحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في اليوم الأول من الميزان الموافق 23 أيلول/سبتمبر من كل عام، في ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وجاء اختيار هذا اليوم بمرسوم ملكي نص على توحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبد العزيز يوم 23 أيلول/سبتمبر 1932، هذا اليوم لإعلان "قيام الوطن".