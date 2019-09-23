اخبار الخليج

موسكو تكشف عن الدول التي ينتقل إليها الإرهابيون من سوريا والعراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

موسكو - سبوتنيك. وقال تارابرين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":

© REUTERS / Mukhtar Kholdorbekov

"اليوم، أصبح  انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في منطقة الصحراء والساحل، إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكاميرون ونيجيريا والصومال، واضحا بشكل متزايد. كما يهرب الإرهابيون إلى أفغانستان، حيث لا يزال هناك تهديد إرهابي كبير، بما في ذلك من جانب "الفرع" الأفغاني لـ"داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، تحت اسم "ولاية خراسان" وهي جماعة إرهابية خطيرة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي متحدثاً عن الوضع في سوريا: "بشكل عام، سوريا تعود إلى الحياة السلمية. ويمكن الآن القول بهذا بكل تأكيد. ليس من دون صعوبة، وأبطأ مما نود، ولكن هذه العملية مستمرة وربما لا رجعة فيها. ومع ذلك، لا يزال الوضع صعبا جدا في بعض أنحاء البلد".

Advertisements

وأشار إلى أن ما يقرب 1500 مسلح انتشروا في جنوب شرق سوريا وفي منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعاد 1500 إرهابي آخر إلى أماكن إقامتهم الدائمة أو وصلوا تحت ستار النازحين مؤقتاً إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وكذلك في مناطق ما وراء نهر الفرات.

وفي سياق متصل كان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، قد أعلن نهاية آب / أغسطس الماضي، أن العدد الإجمالي لإرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ومؤيديهم في سوريا يبلغ حوالي 3 آلاف شخص.

 وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في حوار مع صحيفة "ترود"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحرب في سوريا قد انتهت، وأن بؤر التوتر توجد فقط في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسكو تكشف عن الدول التي ينتقل إليها الإرهابيون من سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا