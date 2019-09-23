الإمارات تفتتح شارعا باسم الملك سلمان... فيديو

وأشرف نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وتحيي المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.
وخلف الملك عبد العزيز في حكم الدولة بعد وفاته في عام 1953 أولاده المتعددون.
وتولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. وفي يونيو/حزيران الماضي، عين نجله محمد وليا للعهد.
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