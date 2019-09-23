الاتحاد الأوروبى والمبعوث الدولى لليبيا يبحثان سبل حل أزمة البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، اليوم الاثنين، المبعوث الدولى إلى ليبيا غسان سلامة. وأوضحت مسئولة إدارة العلاقات الخارجية فى الاتحاد الأوروبى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (آكى) الإيطالية - أن "المحادثات تناولت آخر تطورات الملف الليبى والجهود المبذولة للبحث عن حلول للأزمة". ومن المقرر أن يلقى غسان سلامة كلمة أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى الذين سيعقدون اجتماعًا غير رسمى خاصا بليبيا هذا الأسبوع، على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

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