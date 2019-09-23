شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد مؤتمرًا لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، أعمال المؤتمر العربي الثامن لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

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وسيناقش المؤتمر عددا من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، آلية لتبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية العربية، ودليل استرشادي عربي بأسماء واختصاصات مراكز علاج المصابين من رجال الشرطة والأمن.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في مجال الرعاية المقدمة لشهداء وجرحى منتسبي أجهزة الشرطة والأمن العرب وأسرهم ودور مؤسسات المجتمع المدني في دعم الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.