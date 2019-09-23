شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الإمارات والسعودية يلتقيا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، والتعاون الدولي بالإمارات ، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، على هامش أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء فى الإمارات عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق ، تقديم التهنئة لوزير الخارجية السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية ،معربا عن تمنياته للمملكة والشعب السعودي الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

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وتبادل بن زايد ، ووزير الخارجية السعودية الأحاديث الأخوية وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ضمن أعمال الدورة الـ /74/ من الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدين على الروابط التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتنسيق المشترك في جميع المجالات والملفات.

حضر اللقاء ، شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وسعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

كما حضر من الجانب السعودي السفير عبدالله العيان مدير عام مكتب وزير الخارجية، والسفير عبدالرحمن الرسي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والسفير عزام القين وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم.